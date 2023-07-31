Libya-Tunus sınırında mahsur kalan yasadışı göçmenler için yardım çağrısı
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Tunuslu yetkililer tarafından sınır dışı edilen yasadışı Afrikalı göçmenler, Libya-Tunus sınırında mahsur kalmış durumda. İnsan Hakları İzleme Örgütü, göçmenlerin gıda, içme suyu ve barınma ihtiyacı olduğunu belirtti.
BASHER AREA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Libya- Tunus sınırındaki tampon bölgede Libya Yasadışı Göç Kontrol Departmanı'nın çöl devriyeleri ve bölgede mahsur kalmış Afrikalı göçmenler görülüyor, 30 Temmuz 2023.
Tunuslu yetkililer tarafından geçtiğimiz haftalarda sınır dışı edilen 100'den fazla yasadışı Afrikalı göçmen, Libya-Tunus sınırında mahsur kalmış durumda.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Afrika'nın çeşitli ülkelerinden gelen göçmenlerin gıda, içme suyu ve barınma yoksunluğu çektiğini ve yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. (Fotoğraf: Hamza Turkia/Xinhua)