Libya-Tunus sınırında mahsur kalan yasadışı göçmenler için yardım çağrısı

Tunuslu yetkililer tarafından sınır dışı edilen yasadışı Afrikalı göçmenler, Libya-Tunus sınırında mahsur kalmış durumda. İnsan Hakları İzleme Örgütü, göçmenlerin gıda, içme suyu ve barınma ihtiyacı olduğunu belirtti.