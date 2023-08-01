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Libya Sınırında 2 Yasadışı Göçmenin Cesedi Bulundu

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Libya Sınır Kontrol Departmanı, Tunus sınırı yakınlarında 2 yasadışı göçmenin cesedini buldu. Tunus makamları tarafından sınır dışı edilen yüzlerce göçmen bu bölgede mahsur kalmış durumda.

TRABLUS, 1 Ağustos (Xinhua) -- Libya Sınır Kontrol Departmanı, Pazartesi günü Tunus sınırı yakınlarında 2 yasadışı göçmenin cesedini buldu. Tunus makamları tarafından sınır dışı edilen yüzlerce göçmen bu bölgede mahsur kalmış durumda.

Departmandan yapılan yazılı açıklamada devriyelerin, sınır yakınlarındaki El Assa kasabasında kimliği belirsiz 2 Afrika uyruklu göçmenin cansız bedenini buldukları belirtildi.

Açıklamada Cumartesi günü de sınır yakınlarında 6 göçmenin cesedine ulaşıldığı bilgisi yer aldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Tunus güvenlik güçleri 2 Temmuz'dan bu yana, aralarında çocukların ve hamile kadınların da yer aldığı yüzlerce Siyahi Afrikalı göçmen ve sığınmacıyı toplu olarak Libya-Tunus sınırındaki ücra bir askeri tampon bölgeye sürüyor.¦

Kaynak: Xinhua / Dünya

Tunus Libya Dünya Haberler

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