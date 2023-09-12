Libya, sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulundu

Libya Başkanlık Konseyi, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulundu. Uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapılan açıklamada, komşu ülkelere ve uluslararası kurumlara su altı ve su üstü arama kurtarma çalışmalarını destekleme çağrısı yapıldı.

Libya Başkanlık Konseyi, ülkenin doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulundu.

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın doğusunda yaşanan fırtına ve selin neden olduğu zararın üstesinden gelebilmek için birlikte çalışmak gerektiği ifade edildi.

Uluslararası dayanışmanın, Libya'nın bu doğal afetin etkilerinden kurtulması ve bölgenin yeniden imar edilmesinde olumlu etkileri olacağı kaydedilen açıklamada, komşu ülkelere ve uluslararası kurumlara su altı ve su üstü arama kurtarma çalışmalarını destekleme çağrısı yapıldı.

Konsey ayrıca tüm vatandaşları, ordu ve ilgili kurumlar tarafından yayımlanan güvenlik talimat ve uyarılarına uymaya ve bu krizin aşılması için işbirliği ve dayanışmaya çağırdı.

Öte yandan, Başkanlık Konseyi sözcüsü Necva Vuheybe, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Libya'nın bu tür doğal afetlerle mücadelede deneyimi ve teknik birikimi olan komşu ülkelerin desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) daha önce yaptığı açıklamada, Libya hükumeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli ile çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ve jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesinin Libya'ya gönderilmesinin planlandığını bildirmişti.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, daha önce yaptığı açıklamada, sadece Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söylemişti.

Libya'nın doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe de Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını ifade etmişti.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.