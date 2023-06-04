Libya'nın Tobruk kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tobruk Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bir sonraki emre kadar sürecek sokağa çıkma yasağı yerel saatle akşam 20.00'de başlayacak ve sabah 06.00'ya kadar sürecek. Kararın sebebine ilişkin açıklama yapılmazken, kaçakçıların sınır bölgesinden Tobruk'a sızması endişesiyle alındığı ifade ediliyor.