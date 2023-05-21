Libya'nın Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi Fas'ta Toplanacak

Libya'nın Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi toplantılarının yarın Fas'ın başkenti Rabat'ta başlayacağı açıklandı. Komite üyeleri, seçim süreci hazırlıkları için başkanlık ve meclis yasalarını tartışacak.

Libya'nın Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi toplantılarının yarın Fas'ın başkenti Rabat'ta başlayacağı açıklandı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi üyesi Fethullah es-Seriri, AA muhabirine, Libya'nın Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi'nin toplantılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi üyeleri arasında da yer alan Seriri, toplantıların yarın Rabat'ta başlayacağını belirtti.

Seriri, "Fas'ta bu yıl boyunca sürecek toplantılarda, başkanlık ve meclis yasalarını tartışarak seçim süreci hazırlanacak ve planlanacak." dedi.

Libya'da seçimler için anayasa değişikliği

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici anayasa hükmünde.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin 6'şar üyesinden oluşan Seçim Yasalarının Belirlenmesi Komitesi'nin, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı olarak kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapması planlanıyor.

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