Libya'nın güneyindeki kum fırtınası enerji nakil hatlarına zarar verdi

Libya'nın güneyindeki Ubari kentinde yaşanan şiddetli kum fırtınası, enerji nakil hatlarına zarar verdi. Ubari kentinin bazı bölgelerinde elektrik kesintisine yol açan fırtına sonucunda, enerji nakil hattı direkleri yıkıldı. Şu anda zarar gören hatların bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.