Libya'nın doğusunda sel felaketinden etkilenen bölgelerin yeniden inşası için fon kurulacak

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümet, sel felaketinden zarar gören Derne kenti ve diğer bölgelerin yeniden inşası için bir fon kurma kararı aldı. Uluslararası firmaların en iyi tasarımları sunacağı Derne'nin Yeniden İmarı Konferansı 10 Ekim'de yapılacak.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümet, 10 Eylül'de "Daniel" fırtınası sebebiyle zarar gören ülkenin doğusundaki Derne kenti ve diğer bölgelerin yeniden inşası için bir fon kurmaya karar verdi.

TM tarafından atanan hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Derne kentinde acilen toplandı.

Söz konusu toplantıda, fırtınadan etkilenen Derne kenti ve diğer bölgeler için imar fonu kurulmasına onay verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, uluslararası firmaların şehrin doğasına ve arazisine uygun en iyi tasarımları sunmalarının kapısını aralayacak Derne'nin Yeniden İmarı Konferansı'nın 10 Ekim'de yapılacağı teyit edildi.

Hükümet yeniden imar fonuna ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Libya'nın doğusundaki TM tarafından atanan hükümet, 22 Eylül'de sel felaketinden en çok etkilenen Derne'deki yerleşim yerlerinin yeniden imarı için 10 Ekim'de uluslararası bir konferans düzenleneceğini duyurmuştu.

Libya'da sel felaketinden etkilenenlere yönelik uluslararası yardımları hangi tarafın organize edileceği tartışma konusu.

Benzer bir öneri de bir hafta önce TM'de görüşülmüş, ülkeler ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanan tüm mali yardımların toplanacağı özel bir hesap açılarak fonun kurulması öngörülmüştü. Ancak bu öneriye bazı siyasi taraflar itiraz etmişti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunu vuran sel felaketine yönelik uluslararası desteğin, afetzedelerin güvenini kazanmış, uzman ve ortak bir Libya kurumuna ihtiyaç duyduğunu aktarmıştı.

Menfi, ayrıca "Kalıcı bir anayasaya göre seçilen otoriteler, dondurulan Libya fonları üzerinde kontrol sahibi olanlardır." ifadesini kullanmıştı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümeti faaliyetlerine devam ederken ülkenin doğusundaki Tobruk şehrinde bulunan Temsilciler Meclisinin hükümet ataması ülkede kurumlar arası ikiliğe sebep oldu.

Ulusal Birlik Hükümeti, iktidarı Libya'da seçimler yapıldıktan sonra yeni kurulacak hükumete devretmeyi şart koşuyor.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Libya'da sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 500'den fazla kişinin halen kayıp olduğunu açıklamıştı.