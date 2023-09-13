Libya'nın doğusunda sel felaketi: 600'den fazla aile yerinden oldu

Libya'nın doğusunu vuran seller nedeniyle 600'den fazla aile yerinden oldu. Sağlık ekipleri ve acil tıbbi malzemeler bölgeye gönderildi. Felaket sonucunda en az 5.300 kişi öldü ve 10.000'den fazla kişi kayıp.

TRABLUS, 13 Eylül (Xinhua) -- Libya'nın doğusunu Pazar günü vuran seller nedeniyle 600'den fazla aile yerinden oldu.

Libya Sağlık Bakanlığı Acil Durum Dairesi Başkanı Mohamed Kablan, Salı günü başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek üzere Libya'nın doğusuna sağlık ekiplerinin gönderildiğini söyledi.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre sel sonrası sorunlarla ilgilenmek üzere 130'dan fazla ambulans, 14 ton acil tıbbi malzeme ve onlarca sağlık uzmanı Libya'nın doğusuna gönderildi.

Kriminal Soruşturma Dairesi Başkanı Mahmud Aşur ise felakette hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin bulunmasına yardımcı olmak üzere Libya'nın doğusuna botlar gönderildiğini ve uzmanlardan oluşan bir ekibin kimlik tespiti için ölenlerden DNA örnekleri aldığını söyledi.

Resmi verilere göre Akdeniz'deki Daniel Fırtınası'nın tetiklediği sellerin Pazar günü Libya'nın doğusunu vurmasının ardından en az 5.300 kişinin öldüğü ve 10.000'den fazla kişinin de kayıp olduğu düşünülüyor.