Libya Kızılay, Tunus ile Libya arasındaki güvenli bölgede mahsur kalan göçmenler için yardım çağrısı yaptı

Libya Kızılay Başkanı Meri ed-Dersi, mahsur kalan göçmenlerin zor insani koşullar altında olduğunu belirterek, insan hakları kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu. Dersi, Kızılay gönüllülerinin bölgedeki insani ihtiyaca karşılık vermek için çaba sarf ettiğini ifade etti.

Libya Kızılay, Tunus ile Libya arasındaki güvenli bölgede mahsur kalan düzensiz göçmenler için insan hakları kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu.

Libya Kızılay Başkanı Meri ed-Dersi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mahsur kalan göçmenler zor insani koşullar altında. İnsan hakları kuruluşlarını yardım için bizimle el ele işbirliği yapmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Göçmenlerin sıkıntılı durumunu hafifletmek için iş birliği içinde çalışmak gerektiğini belirten Dersi, Kızılay gönüllülerinin bölgedeki insani ihtiyaca karşılık vermek için çaba sarf ettiğini anlattı.

Libya sınırının 300 kilometre kuzeyinde yer alan Safaks'ta 3 Temmuz'da düzensiz göçmenler ile kent sakinleri arasında çıkan olaylarda bir Tunuslunun hayatını kaybetmesi üzerine yüzlerce göçmen Libya sınırına akın etmişti.

Tunus'tan çıkış yaparak Libya'ya girmek isteyen göçmenlerin iki sınır arasındaki bölgede mahsur kalması üzerine, uluslararası sivil toplum kuruluşları yardım çağrısı yapmıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a gidiyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.