Libya ile İtalya arasındaki direkt uçuşlar yeniden başlıyor

Libya hükümeti, Libya ile İtalya arasındaki direkt uçuşların yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra yeniden başlayacağını duyurdu. Uçuşun gerçekleştiği Pazartesi günü Libya hükümetinden yapılan açıklamada, 'Avrupa Birliği'nin Libya'ya yönelik uyguladığı uçuş yasağı nedeniyle yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra İtalyan Havayolları ITA, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'yi bugün Roma'dan Trablus'a taşıyan bir test uçuşu gerçekleştirdi' denildi.

TRABLUS, 25 Temmuz (Xinhua) -- Libya hükümeti, Libya ile İtalya arasındaki direkt uçuşların yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra yeniden başlayacağını duyurdu.

Uçuşun gerçekleştiği Pazartesi günü Libya hükümetinden yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği'nin Libya'ya yönelik uyguladığı uçuş yasağı nedeniyle yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra İtalyan Havayolları ITA, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'yi bugün Roma'dan Trablus'a taşıyan bir test uçuşu gerçekleştirdi" denildi.

Uçuşun ardından bir basın toplantısı düzenleyen Dibeybe, test uçuşunun Libya sivil havacılığının Avrupa hava sahasını kullanmasına yönelik yasağın kaldırılmasına yönelik tatbiki bir duyuru olduğunu söyledi. Dibeybe ayrıca Libya ile İtalya arasındaki ticari uçuşların Eylül ayında resmen başlayacağını teyit etti.

Açıklamada, "Trablus ile Roma arasındaki uçuşların yeniden başlatılması kararı, Libya vatandaşlarının hareket ve seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla uluslararası havalimanlarındaki uçuş yasağının kaldırılması için Başbakan tarafından oluşturulan komitenin yoğun toplantılarının ardından geldi" denildi.

2014'ün Aralık ayında Avrupa Komisyonu, güvenlik gerekçelerini öne sürerek tüm Libya havayolu şirketlerinin Avrupa hava sahasında faaliyet göstermesini yasaklamıştı.