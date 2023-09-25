Libya hükümeti ve UNICEF, sel felaketinden etkilenen bölgelere yardım operasyonları düzenlemeyi görüştü

Libya hükümeti ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Pazar günü Libya'nın doğusunda selden etkilenen bölgelerde insani yardım operasyonları düzenleme konusunu görüştü. UNICEF, sel felaketinin ardından yaşananlarla başa çıkılmasına yardımcı olmak üzere 65 ton malzeme gönderdi.

TRABLUS, 25 Eylül (Xinhua) -- Libya hükümeti ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Pazar günü Libya'nın doğusunda selden etkilenen bölgelerde insani yardım operasyonları düzenleme konusunu görüştü.

Libya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abdülhamid Dibeybe, UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr ile başkent Trablus'ta bir araya geldi. Dibeybe, özellikle selden en çok zarar gören Derne kentindeki sel mağdurlarına yönelik ilk kademe sağlık hizmetlerinin desteklenmesinde işbirliğinin güçlendirilmesi gerekliliğini vurguladı.

Aynı gün UNICEF de internet sitesinden yaptığı açıklamada Libya'nın doğusundaki sel felaketinin ardından yaşananlarla başa çıkılmasına yardımcı olmak üzere 65 ton malzeme gönderildiğini duyurdu.

UNICEF şimdiye kadar 84.000 kişi için sağlık kitleri ve ilaçlar, 5.000 kişi için su arıtma, 8.000 çocuk için 500 giysi seti ve 200 kutu içinde okul kiti ve 17.000 kişi için hijyen kitleri teslim ettiğini söyledi.

Akdeniz fırtınası Daniel, 10 Eylül Pazar günü Libya'da son yılların en büyük ve en kötü sel felaketini tetikledi. Felakette binlerce kişi yaşamını yitirirken, on binlercesi yerinden oldu ve bölgenin altyapısı ciddi hasar gördü.