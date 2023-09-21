Libya'daki sel felaketine yardım çağrısı

TRABLUS, 21 Eylül (Xinhua) -- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Libya misyon şefi Aseer Al-Madaien, Libya'nın doğu bölgesinin büyük bölümünü harap eden ve çok sayıda ölüme neden olan selin ardından, uluslararası toplumu ülkedeki yardım çabalarına destek olmaya çağırdı.

Çarşamba günü mülteci ajansının internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada Al-Madaien'in, "Binlerce kişi, başta sevdikleri olmak üzere her şeylerini kaybetti. Birçoğu daha önce de yerinden edilmiş olan mağdurların, bu trajedinin üstesinden gelebilmek için her türlü desteğe ihtiyaçları var" ifadesine yer verildi.

Al-Madaien, UNHCR ekipleri acil ihtiyaçlarla ilgilenirken, insanların kayıplarını telafi etmelerine ve bu yıkıcı fırtınanın geride bıraktığı psikolojik yaraları sarmalarına yardımcı olmak için çok daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Al-Madaien, "Uluslararası topluma yardım çabalarını acilen destekleme çağrımızı yineliyoruz. Şimdi Libya'daki duruma sırtımızı dönmenin zamanı değil" dedi.

BM, Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan 10 milyon ABD doları tahsis ederken, 250.000 kişiye yardım etmeyi amaçlayan 71,4 milyon dolarlık bir fon çağrısı başlattı.

Akdeniz'deki Daniel fırtınası, 10 Eylül'de Libya'da son on yılların en büyük ve feci sel felaketini tetikledi. Binlerce kişi hayatını kaybederken, ülkenin doğu kesimindeki altyapı da ciddi hasar gördü.