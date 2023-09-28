Libya'daki sel felaketinde insani yardım ihtiyaçlarına dikkat çekildi

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın doğusundaki sel felaketinin ardından yaşanan insani yardım ihtiyaçlarına dikkat çekti. BM kuruluşları, bölgedeki sağlık tesislerinin büyük bir kısmının faaliyet dışı olduğunu belirledi. Sel felaketi nedeniyle yerlerinden olan aileler ise okullarda barınıyor. UNSMIL, bu kişilerin durumunun acilen ele alınması gerektiğini vurguladı.

TRABLUS, 28 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu ( Unsmıl ) kısa süre önce ölümcül sel felaketlerinin yaşandığı Libya'nın doğusundaki insani yardım ihtiyaçlarına dikkat çekti.

Unsmıl Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, "İnsani yardım ihtiyaçları hala kritik durumda. BM kuruluşları, Derne ve Cebel el-Ahdar'ın bazı bölgelerinde incelenen 78 sağlık tesisinin yarısının kısmen yahut tamamen faaliyet dışı olduğunu tespit etti. Sel suları, su şebekelerini ve kanalizasyon borularını da tahrip etti" ifadelerine yer verdi.

Yerel makamlar barınma ihtiyaçlarına çözüm bulmak için yoğun çaba sarf ederken, sel felaketi nedeniyle yerlerinden olan çok sayıda ailenin okullarda barınıyor. UNSMIL, eğitim yılı başlamadan önce bu kişilerin durumunun acilen ele alınması gerektiğini kaydetti.

UNSMIL açıklamasında, "Selden etkilenen bölgelerde olaydan sonraki birkaç saat içinde sahaya inen BM kuruluşları ve ortakları, halka güvenli içme suyu, tıbbi malzeme, hijyen kitleri, okul malzemeleri, battaniyeler, gıda maddeleri ve psikososyal ilk yardım hizmetleri sağlamanın yanı sıra altı sahra hastanesinin kurulmasına da destek oldu" denildi.

Akdeniz fırtınası Daniel, 10 Eylül Pazar günü Libya'da son yılların en geniş çaplı ve en kötü sel felaketini tetikledi. Bu felaket binlerce kişinin ölümüne ve kaybolmasına neden olurken, bölgenin altyapısında ciddi hasara yol açtı.

BM kuruluşları, önümüzdeki üç ay içinde 250.000 kişinin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere 71,4 milyon dolarlık bir fon çağrısı yaptı.