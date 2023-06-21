- Libya'daki kaçak 165 göçmen ülkelerine gönderildi

TRABLUS - Libya'ya yasadışı yollarla giren 165 Nijeryalı kadın göçmen sınır dışı edildi.

Libya'da ülkeye yasadışı yollarla giren göçmenler ülkelerine gönderiliyor. Libya Yasadışı Göç Kontrol Departmanı tarafından dün yapılan açıklamada, 165 Nijeryalı kadın kaçak göçmenin ülkelerine geri gönderildiği belirtildi. Açıklamada, göçmenlerden bazılarının dilencilik yaparken bazılarının ise saklandıkları yerlere yapılan baskınlarda Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Soruşturma ve Bilgi Toplama Bürosu tarafından tutuklandıkları ifade edildi.

Gelecek hafta bir başka sınır dışı operasyonun daha gerçekleştirileceği açıklandı.

Libya'da, öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi rejiminden bu yana ülkedeki güvensizlik ve kaos nedeniyle çoğunluğu Afrikalı olan göçmenler, Libya üzerinden Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışıyor.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, 2023 yılında şu ana kadar yaklaşık 7 bin 500 kaçak göçmen kurtarılarak Libya'ya geri gönderildi.