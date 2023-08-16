- Libya'daki çatışmalarda 27 kişi öldü

TRABLUS - Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı güçler arasındaki çatışmalarda 27 kişi öldü, 106 kişi yaralandı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında iki gün süren çatışmalarda 27 kişinin öldüğü, 106 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ülkede bu yıl yaşanan en şiddetli çatışmalarda birçok bölgede gökyüzüne dumanlar yükseldiği görülürken, hayatını kaybedenler arasında sivillerin de bulunduğu öğrenildi.

Çatışmalar sona erdi

Libya'da 444 Tugayı Komutanı Mahmud Hamza, Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda Rada güçleri tarafından alıkonulmuştu. Hamza'nın alıkonulmasına yönelik herhangi bir açıklama yapılmazken, iki silahlı güç arasında çatışmalar başlamıştı. Salı günü gece saatlerinde Hamza'nın tarafsız bir gruba teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varılmasının ardından çatışmalar sona ermişti. Varılan anlaşma kapsamında Trablus'taki tüm askeri operasyonların durdurulmasına, askeri birliklerin kışlalarına geri dönmesine, kamu ve özel mülke verilen zararın değerlendirilmesine ve Ulusal Birlik Hükümetinin çatışmalardan etkilenenlere tazminat ödemesine karar verildi.

Trablus'un önemli silahlı gruplarından biri olan Özel Caydırıcılık Gücü "Rada", Mitiga Havalimanı ve çevresindeki kıyı bölgesinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Diğer silahlı grup 444 Tugayı ise Trablus'un güneyindeki bölgeleri kontrol altında tutuyor.