Libya'daki 100'den Fazla Mülteci Norveç'e Yerleşmek Üzere Yola Çıktı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Norveç'e yerleştirilecek 100'den fazla mültecinin Libya'dan uçakla hareket ettiğini bildirdi. Tahliye edilen mültecilerin Sudan, Eritre, Suriye, Güney Sudan, Somali ve Yemen'den gelen bireylerden oluştuğu ve aralarında çok sayıda yüksek risk altındaki kadın ve çocukların da bulunduğu kaydedildi.

TRABLUS, 2 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Norveç'e yerleştirilecek 100'den fazla mültecinin Libya'dan uçakla hareket ettiğini bildirdi.

Perşembe günü UNHCR'ın Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, "31 Mayıs'ta 100'den fazla mülteci, Norveç'e yerleşmeleri için gerekli işlemlerin yapılacağı Romanya'daki Acil Geçiş Merkezi'ne gitmek üzere Libya'dan ayrıldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tahliye edilen mültecilerin Sudan, Eritre, Suriye, Güney Sudan, Somali ve Yemen'den gelen bireylerden oluştuğu ve aralarında çok sayıda yüksek risk altındaki kadın ve çocukların da bulunduğu kaydedildi.

UNHCR, diğer ülkeleri "uluslararası korunmaya ihtiyaç duyan sığınmacı ve mülteciler için benzer güvenli ve yasal yollar sağlama konusunu gündeme almaya" çağırdı.

Açıklamada, UNHCR'nin 2017 yılından itibaren 3.400'den fazla mülteciyi Avrupa, Kanada ve Avustralya'ya yerleştirdiği bilgisi de yer aldı.