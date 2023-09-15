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Libya'da yaşanan sel felaketinin ardından üst düzey heyet AFAD'a ziyarette bulundu

Dünya Haberleri

Libya'da yaşanan sel felaketinin ardından üst düzey heyet AFAD'a ziyarette bulundu. AFAD'da gerçekleşen görüşmeye AFAD Başkanı Okay Memiş ve Libya heyeti katıldı. Görüşmede, Türkiye'nin Libya'ya yaptığı yardımlar ele alınırken daha sonra kriz merkezi gezildi.

Libya'da yaşanan sel felaketinin ardından üst düzey heyet Afad'a ziyarette bulundu.

Libya'da yaşanan sel felaketinin ardından üst düzey heyet Afad'a ziyarette bulundu. Afad'da gerçekleşen görüşmeye AFAD Başkanı Okay Memiş ve Libya heyeti katıldı. Görüşmede, Türkiye'nin Libya'ya yaptığı yardımlar ele alınırken daha sonra kriz merkezi gezildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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