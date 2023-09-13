Libya'da yaşanan sel felaketinde çocuğun enkazdan çıkarılma anı kameralara yansıdı

Libya Kızılay kurumu, ülkede yaşanan sel felaketi sonrasında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çocuğu enkazdan çıkarılan babanın üzüntüsü ekibin telefon kamerasına yansıdı.

Libya Kızılay kurumu, 10 Eylül Pazar gecesi yaşanan şiddetli sel felaketi sonrasında gönüllerle birlikte afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hayatını kaybeden bir çocuğun enkazdan çıkarılma anları ekibin telefon kamerasına yansıdı. Libya Kızılayı açıklamada "Libya Kızılayı gönüllüleri Derne şehrinde bir çocuğun cesedini enkaz altından çıkarma çalışmasına katıldı. Çocuğun babası, cenazenin çıkartılması ve taşınması için gönüllülerden yardım istedi" dedi.

Libya'nın Akdeniz kıyısındaki liman kenti Derne'nin bulunduğu bölgede 10 Eylül Pazar gecesi şiddetli yağışlar sonucunda sel meydana geldi. Sel suları, kentin yukarı bölgesindeki iki barajın yıkılmasına neden olup Derne kentine gelene kadar çoğalarak yol üstündeki birçok yerleşim yerine zarar verdi ve Derne kenti üzerinden Akdeniz'e deşarj oldu.