Libya'da Şiddetli Sel Felaketi: Binlerce Kişi Hayatını Kaybetti

Libya'nın Derne kentinde meydana gelen Daniel Fırtınası sonucu oluşan şiddetli sel felaketi, onlarca yıldır görülen en büyük felaketlere yol açtı. Resmi verilere göre, selde en az 5.500 kişi hayatını kaybederken 10.000 kişiden haber alınamıyor.

DERNE, 18 Eylül (Xinhua) -- Libya'nın Derne kentinde çalışma yürüten kurtarma görevlileri, 17 Eylül 2023.

10 Eylül'de Akdeniz üzerinde oluşan Daniel Fırtınası, Libya'da onlarca yıldır görülen en şiddetli sel felaketine yol açtı. Resmi verilere göre sellerde şu ana kadar en az 5.500 kişi hayatını kaybederken 10.000 kişiden haber alınamıyor. (Fotoğraf: Hamza Turkia/Xinhua)