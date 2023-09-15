Libya'da sel felaketinden etkilenen bölgelere yardım çağrısı

Trablus'taki camilerde okunan cuma hutbelerinde, Libya'nın doğusunu vuran sel felaketinden etkilenen bölgelere yardım çağrısı yapıldı. Hatipler, afetzedelere yardım etmenin Allah'a imanın ve güzel ahlakın göstergesi olduğunu vurguladı. Yardımların güvenilir kuruluşlar aracılığıyla ulaşması ve dolandırıcılara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Libya'nın başkenti Trablus'taki camilerde okunan cuma hutbelerinde ülkenin doğusunu vuran sel felaketinden etkilenen bölgelere yardım çağrısı yapıldı.

Trablus'taki Mevlay Muhammed Camisi'nin hatibi, afetzedelere yardım etmenin ve onların sıkıntısını gidermenin, Allah'a imanın ve güzel ahlakın göstergesi olduğunu ifade etti.

Halka, afetzedelere yardım elini uzatma ve onların durumundan haberdar olma çağrısı yapan hatip, "Zayıf ve muhtaçlara merhamet etmek ve din kardeşliğini sağlamak için onların ihtiyaçlarını giderin." dedi.

Libyalı hatip, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için güvenilir kuruluşlarla çalışılması ve dolandırıcılara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Trablus'un batısındaki En-Necile bölgesinde bulunan İmam Buhari Camisi'nin hatibi de iş adamlarına afet bölgelerindekilere yardım için bağış yapmaları çağrısında bulundu.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Derne, Beyda, Bingazi, Merc, Taknis, Suse, Mehili ve Verdiyye kentlerinde sel felaketine yol açmıştı.

Afetten en çok etkilenen Derne'de 2 baraj çökmüş, Birleşmiş Milletler (BM) kentte 30 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

BM, Libya'nın doğusunda sel felaketinden etkilenen bölgelerde 38 binden fazla kişinin yerinden edildiğini kaydetmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.