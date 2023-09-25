Libya'da sel felaketinde yerinden edilen çocuk sayısı 17 bini geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da yaşanan sel felaketinde yerinden edilen 43 bin kişi arasında en az 17 bin çocuk olduğunu tahmin ediyor. Sel nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti ve sağlık tesislerinin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi. BM ve ortakları, bölgeye yardım malzemeleri ve hizmetler göndererek destek sağlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), sel felaketinin yaşandığı Libya'da yerinden edilen 43 bin kişi arasında en az 17 bin çocuk olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), selin vurduğu Libya ile ilgili diğer BM kuruluşlarının verilerinin de yer aldığı yeni raporunu açıkladı.

Rapora göre, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya'nın doğusunda sel nedeniyle yerinden edilen 43 bin kişi arasında en az 17 bin çocuğun yer aldığının tahmin edildiğini açıkladı.

UNICEF, çocukların su kaynaklı veya ruh sağlığıyla ilgili hastalıklara maruz kaldığını da bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Libya'da sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 500'den fazla kişinin halen kayıp olduğunu kaydetti.

Derne kenti ile Merc ve Cebel el-Ahdar bölgelerindeki sağlık tesislerinin yarısından fazlası, kısmen veya tamamen işlevsiz hale geldi.

BM ve ortakları, bölgede sahra hastanelerinin kurulması, temel yardım malzemeleri ile gıdanın dağıtılması, su depolarının klorlanması ve psikososyal destek gibi hizmetler sağlıyor.

Altyapının onarımına yönelik süren çalışmalara rağmen hasarlı yollar, aralıklı elektrik ve internet kesintilerinin yanı sıra lojistik kısıtlamalar da yardım çalışmalarını etkilemeye devam ediyor.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.