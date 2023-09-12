Libya'da sel felaketinde kaybolan kişi sayısı 10 bine yükseldi

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Libya'da sel felaketinde kaybolan kişi sayısının 10 bine yükseldiğini bildirdi. Libya'da acil ihtiyaçların olduğunu belirten IFRC Libya Heyeti Başkanı Tamer Ramadan, sel felaketi nedeniyle ülkedeki kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Libya'da sel felaketinde kaybolan kişi sayısının 10 bine yükseldiğini bildirdi.

IFRC Libya Heyeti Başkanı Tamer Ramadan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi bağlanarak, Libya'da yaşanan sel felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin doğusunda etkili olan sel felaketinden çok fazla kişinin etkilendiğini belirten Ramadan, Libya'da acil ihtiyaçların olduğunu aktardı.

Ramadan, sel felaketi nedeniyle ülkedeki kayıp kişi sayısının 10 bine yükseldiğini ve bu bilgiyi bağımsız kaynaklar aracılığıyla elde ettiklerini belirtti.

AA muhabirinin "Libya'nın doğusunda sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine ulaştığı belirtiliyor. Bu rakamı doğruluyor musunuz?" sorusu üzerine Ramadan, net bir rakam vermeyerek, sel nedeniyle yaşanan ölümlerin binlerle ifade edilebileceğini kaydetti.