Libya'da sel felaketinde hasarın değerlendirilmesi için komite kuruldu

Libya Yüksek Devlet Konseyi, ülkenin doğusunu vuran 'Daniel' fırtınasında felakete uğrayan kentlerdeki hasarın değerlendirilmesi için komite kurulduğunu açıkladı. Komite, sel felaketine uğrayan kentlerdeki hasarın tespiti ve afetzedelere yardımların dağıtımını koordine edecek.

Libya Yüksek Devlet Konseyi, ülkenin doğusunu vuran "Daniel" fırtınasında felakete uğrayan kentlerdeki hasarın değerlendirilmesi için komite kurulduğunu açıkladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Basın Ofisi'nin sosyal medya hesabı Facebook'tan konuya ilişkin açıklama yayımlandı.

Komitenin başına Abdulkerim Ferac Hasan Adem'in getirildiği aktarılan açıklamada, görevinin de sel felaketine uğrayan kentlerdeki hasarın tespiti ve Konsey tarafından afetzedelere tahsis edilen yardımların dağıtımının koordine edilmesi olduğu belirtildi.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Derne, Beyda, Bingazi, Merc, Taknis, Suse, Mehili ve Verdiyye kentlerinde sel felaketine yol açmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.