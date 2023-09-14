Libya'da Sel Felaketinde Binlerce Kişi Hayatını Kaybetti

Libya'nın doğusunda etkili olan 'Daniel' fırtınası sonrasında Derne merkez olmak üzere yaşanan sel felaketinde yaklaşık 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise kayboldu. İHH İnsani Yardım Vakfı, ülkeye yönelik acil yardım çalışmaları başlatıp, AFAD koordinesinde 15 arama kurtarma görevlisini ve 5 konteynerlik yardım malzemesini ülkeye gönderdiğin duyurdu.

İlk gün ülkeye su üstü arama kurtarma ekibini gönderen İHH İnsani Yardım Vakfı, bölgedeki acil ihtiyaçların tespit edilmesi ve insani yardım çalışmalarının koordinasyonu için ikinci bir ekibi daha ülkeye sevk etti. Ayrıca, bölgedeki acil ihtiyacı gidermek için insani yardım ekibiyle birlikte 2 bin 500 adet ceset torbası da ülkeye uçakla gönderildi.

5 KONTEYNERLİK YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLECEK

İHH, AFAD koordinesinde İzmir Limanı'ndan kalkacak yardım gemisine yanlarındaki iki araç ve 1 zodyak botla beraber İHH Afet Yönetimi'ne bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibini Libya'ya yönlendirdi. Vakıf tarafından, 5 konteynerlik yardım malzemesi de gemiyle ülkeye gönderileceği ifade edildi.

5 BİN 220 ADET BATTANİYE GÖNDERİLECEK

Konteynerlerin içerisinde; 5 bin 220 adet battaniye, 28 bin 265 adet elbise, 21 bin 519 adet iç çamaşırı, 832 koli ıslak mendil, 13 bin 468 adet konserve, 26 bin 660 adet eşarp, bin 977 adet şal, 224 koli hasta bezi, 2 bin 420 adet çorap, bin 701 adet kadın pedi, 20 bin 400 adet ceset torbası ve 350 top kefen malzemeleri olduğu belirtildi.