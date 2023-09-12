Libya'da Sel Felaketinde 2 Binden Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

Libya'da meydana gelen sel felaketinde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin kişinin ise kayıp olduğu duyuruldu. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya Ofisi, sel nedeniyle 2 binden fazla kişinin de yerinden edildiğini bildirdi.

Libya'da meydana gelen sel felaketinde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin kişinin ise kayıp olduğu duyuruldu. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya Ofisi, sel nedeniyle 2 binden fazla kişinin de yerinden edildiğini bildirdi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC) Libya'ya gönderilen delegasyonunun liderliğini yapan Tamer Ramadan, basına yaptığı açıklamada, sel sonucu 10 bin kişinin kayıp olduğunu doğruladıklarını belirtti.

IOM, ülke içinde sel felaketi nedeniyle ülke içinde 2 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirterek, "Libya'da 10 Eylül 2023 Pazar günü başlayan, ciddi hasara ve önemli sayıda can kaybına neden olan sağanak yağış ve sel nedeniyle en az 2 bin 85 kişinin yerinden edildiğini tespit ettik" ifadelerini kullandı.

"GÖNÜLLÜLER KAHRAMANCA MÜCADELE EDİYOR"

Libya Kızılay'ından yapılan açıklamada, "Gönüllülerimiz, Libya'nın doğusundaki sel felaketinden etkilenen bölgelerde mahsur kalan ailelerin tahliyesinde kahramanca bir rol oynuyor. Bu aileleri kurtarmak ve güvenli bölgelere taşımak için büyük çaba sarf ediyorlar. Bu insani çabalar herkes için bir ilham kaynağıdır ve acil felaketler karşısında fedakarlık ve dayanışmayı yansıtmaktadır" denildi.

Öte yandan, Libya Medya ve Kamu İletişimi Departmanı, "Bakanlar Kurulu, Başbakan Abdulhamid Dibeybe başkanlığında ve Başkanlık Konseyi Başkanı'nın huzurunda Libya'nın doğu kesimlerini vuran fırtınanın etkilerine ilişkin acil bir oturum düzenledi" denildi.