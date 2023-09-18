Libya'da sel felaketi: Rusya ve İtalya kurtarma çalışmalarına devam ediyor

Libya'da meydana gelen selin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ve İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, sahadaki faaliyetlerini sürdürüyor. EMERCOM'dan yapılan açıklamada, 50 kurtarma görevlisinin sahada aktif olarak çalıştığı, mobil hastanenin de kurulduğu ifade edildi. Vigili del Fuoco ise saha çalışmalarından görüntü paylaşarak, 'İtalyanlar görevde' açıklamasını yaptı.

Libya'da meydana gelen selin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ve İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, sahadaki faaliyetlerini sürdürüyor.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, 50 kurtarma görevlisinin sahada aktif olarak çalıştığı, mobil hastanenin de kurulduğu ifade edildi. EMERCOM, kurtarma çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere saha kampının da kurulduğunu belirterek, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, yıkılan binaların bodrum katları da dahil olmak üzere en zor bölgeleri incelemek zorunda kalacak. Ayrıca, Rus kurtarma ekipleri yerel arama ekiplerine liderlik ederek risk seviyesini profesyonelce değerlendiriyor ve çalışma yönünü belirliyor" dedi.

Vigili del Fuoco ise saha çalışmalarından görüntü paylaşarak, "İtalyanlar görevde" açıklamasını yaptı.