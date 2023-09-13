Libya'da Sel Felaketi: En Az 35 Bin Kişi Yerinden Edildi

Uluslararası göç örgütü (IOM) Libya ofisi, sel felaketi sebebiyle en az 35 bin kişinin yerinden edildiğini ve hayatını kaybedenlerin sayısının 2 binden fazla olduğunu açıkladı. IOM Libya, ölü sayısının tam olarak teyit edilemediğini ve en az 5 bin kişinin ise kayıp olduğunu vurguladı.

Uluslararası göç örgütü (IOM) Libya ofisi, sel felaketi sebebiyle en az 35 bin kişinin yerinden edildiğini ve hayatını kaybedenlerin sayısının 2 binden fazla olduğunu açıkladı. IOM Libya, ölü sayısının tam olarak teyit edilemediğini ve en az 5 bin kişinin ise kayıp olduğunu vurguladı.

IOM Libya ofisi, dün itibariyle hazırladığı raporunda Derne'de en az 30 bin kişi olmak üzere, Al-bayda'da 3 bin Al-Mkheley'de ise bin kişinin yaşanan sel felaketi sebebiyle yerinden edildiğini belirtti. IOM, yaşanan felaketin büyüklüğünden dolayı ölü sayısının henüz tam olarak teyit edilemediğini vurgulamakla birlikte hayatını kaybedenlerinin sayısının 2 binden fazla olduğunu ve en az 5 bin kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Derne liman kentinin normalde 7 girişini olduğunu ifade eden IOM, sel sonrasında kente ancak 2 yerden erişim sağlandığını ve kentin içinde doğu ile batıyı birbirine bağlayan köprülerin çöktüğünü kaydetti.