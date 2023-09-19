Libya'da sel felaketi: Altyapıda büyük hasar, binlerce kişi kayıp

Libya Ulusal Yollar ve Köprüler İdaresi, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinin ardından altyapının büyük zarar gördüğünü açıkladı. Bölgedeki yolların yüzde 50'si hasar gördü ve alternatif güzergahlar açıldı. Ayrıca, 15 şehir ve kasabada 114 okul da hasar gördü. Sel felaketinde en az 5.500 kişi hayatını kaybetti ve 10.000 kişi kayboldu.

TRABLUS, 19 Eylül (Xinhua) -- Libya Ulusal Yollar ve Köprüler İdaresi, ülkenin doğusunda selden etkilenen bölgelerdeki altyapının yüzde 70'inin zarar gördüğünü bildirdi.

İdareden Pazartesi günü yapılan açıklamada bölgedeki yolların da yüzde 50'sinin hasar gördüğü ve afet bölgelerinde trafiğe imkan sağlamak için alternatif güzergahların açıldığı belirtildi.

Libya Eğitim Bakanlığı, ülkenin doğusunda selden etkilenen 15 şehir ve kasabada 114 okulun hasar gördüğünü açıkladı.

Akdeniz fırtınası Daniel, 10 Eylül Pazar günü Libya'da son yılların en kötü sel felaketine neden olmuştu. Resmi istatistiklere göre şimdiye kadar en az 5.500 kişi hayatını kaybederken, 10.000 kişi de kayboldu.