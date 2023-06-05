Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi'nin toplantısının sonuçları yarına ertelendi

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin Fas'ta düzenlediği toplantının sonuçlarının imzalanmasının yarına ertelendiği bildirildi.

Libya Temsilciler Meclisi Üyesi ve komitede yer alan İzzeddin Kuveyrib konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

"6+6 Komitesi'nin toplantı sonuçlarının imzalanması salı gününe ertelendi." diyen Kuveyrib, ertelemenin birtakım yapısal değişikliklerden kaynaklandığını aktardı.

Libya Temsilciler Meclisi'nden adını açıklamak istemeyen bir başka yetkili de imzalanmanın ertelenme sebebinin "komite üzerindeki ciddi yerel baskılar" olduğunu söyledi.

Yetkili, "Komitenin ulaştığı sonuçlar bazı Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi üyelerinin hoşuna gitmedi ve komiteye değişiklik yapılana kadar sonuçların imzalanmasının ertelenmesi için baskı yaptılar." ifadelerini kullandı.

Toplantıda varılan sonuçlara ilişkin Libyalı yetkili, komite üyelerinin üzerinde anlaşmaya vardıkları meselelerde değişikliğe izin vermeme konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.

Fas'ın Buznika kentinde Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin de katılımıyla Libya'daki seçim yasalarını belirlemek üzere düzenlenen toplantının sonuçlarının imzalanması bekleniyordu.

Buznika'da iki haftadır devam eden toplantılarda, komite üyeleri, Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul etmişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin 61 üyesinden 54'ü, bazı Temsilciler Meclisi üyeleri ve ülkenin önemli muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi mensupları ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da seçimler için Anayasa değişikliği süreci

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici Anayasa hükmünde bulunuyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin 6'şar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi'nin, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı olarak kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Libya'da Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, seçim sürecinin 2023 bitmeden başlamasının, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin haziran sona ermeden yasaları hazırlamasına bağlı olduğunu ifade etmişti.