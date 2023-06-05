Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi'nin Toplantısı Sonuçlandı

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin toplantısının sonuçlarının Fas'ın Buznika kentinde imzalanacağı belirtildi. Komite, çifte vatandaşlık sahibi bir kişinin cumhurbaşkanlığına adaylığı konusu olmak üzere seçimlere dair konularda benzeri görülmemiş bir uzlaşıya vardı. Ancak toplantı sonuçlarına Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden 54 üye itiraz etti.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin toplantısının sonuçlarının Fas'ın Buznika kentinde imzalanacağı belirtildi.

AA muhabirinin adını vermek istemeyen Libya'daki Temsilciler Meclisi'nden bir yetkiliden aldığı bilgiye göre, bugün Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde düzenlenecek imza törenine Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri de katılacak.

Yetkili, imzaların geçen perşembe atılmaya hazır olduğunu ancak BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'nin söz konusu imzaların Libya'da atılması üzerinde ısrar ettiğini bundan dolayı Fas'a gitmeyi reddettiğini ancak kendisini ikna çabalarının sürdüğünü aktardı.

Komitenin, en önemlisi çifte vatandaşlık sahibi bir kişinin cumhurbaşkanlığına adaylığı konusu olmak üzere seçimlere dair konularda benzeri görülmemiş bir uzlaşıya vardığını kaydeden yetkili, "Komite cumhurbaşkanlığı için çifte vatandaşlığı olan kişinin adaylığına izin verdi, ancak seçimlerin ikinci turuna kalması durumunda diğer vatandaşlığından çıkması gerektiğine karar verdi." şeklinde konuştu.

Komite toplantılarının sonuçlarına itirazlar

Öte yandan gelişmelere ilişkin yapılan açıklamalarda, Libya Devlet Yüksek Konseyinden 54 üye, toplantıyı endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Yayınlanan açıklamada, Temsilciler Meclisi ve Devlet Konseyi başkanlıkları komite kurmak yoluyla Anayasal beyannameye müdahale etmekle suçlandı; komiteden çıkan her şeyin reddedildiği kaydedildi.

Temsilciler Meclisi'nden 61 üye de komitenin, cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili ihtilaflı noktalarda mutabakatla belirlenen görevinden sapan ve işini aşan bir kurul olduğunu ifade etti.

Libya'da seçimler için anayasa değişikliği süreci

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici anayasa hükmünde bulunuyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin 6'şar üyesinden oluşan Seçim Yasalarının Belirlenmesi Komitesi'nin, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı olarak kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Libya'da Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, dün yaptığı açıklamada, seçim sürecinin 2023 bitmeden başlamasının, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin haziran sona ermeden yasaları hazırlamasına bağlı olduğunu ifade etmişti.