Libya'da Seçim Yasaları Tamamlandı

Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi Üyesi Mama Süleyman Bilal, komite tarafından tamamlanan seçim yasalarının, resmi şekilde açıklanmasının ardından Temsilciler Meclisine daha sonra da Yüksek Seçim Kurulu'na sevk edileceğini belirtti.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi Üyesi Mama Süleyman Bilal, komite tarafından tamamlanan seçim yasalarının, resmi şekilde açıklanmasının ardından Temsilciler Meclisine daha sonra da Yüksek Seçim Kurulu'na sevk edileceğini belirtti.

Bilal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halihazırda devam eden seçim yasalarının işleyiş sürecine ilişkin bilgi verdi.

Komite Üyesi, "Bugün, Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin katılımıyla seçim yasalarının resmi şekilde ilan edilmesi bekleniyor." dedi.

Komite tarafından onaylanan seçim yasalarının, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla ilgili bazı idari işlemlerin yapılması için önce Temsilciler Meclisi'ne sevk edileceğini aktaran Bilal, Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından yasaların, adaylık sürecinin başlaması ve seçmen kütüğünün güncellenmesi için Yüksek Seçim Komisyonu'na sevk edileceğini dile getirdi.

Toplantı sonuçlarına imzalar bugün Fas'ta atılacak

Libya'daki Temsilciler Meclisi'nden ismini vermek istemeyen bir yetkili, dün yaptığı açıklamada, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin toplantısının sonuçlarının Fas'ın Buznika kentinde bugün imzalanacağını belirtmişti.

Komitenin, en önemlisi çifte vatandaşlık sahibi bir kişinin cumhurbaşkanlığına adaylığı konusu olmak üzere seçimlere dair konularda benzeri görülmemiş bir uzlaşıya vardığını kaydeden yetkili, "Komite cumhurbaşkanlığı için çifte vatandaşlığı olan kişinin adaylığına izin verdi ancak seçimlerin ikinci turuna kalması durumunda diğer vatandaşlığından çıkması gerektiğine karar verdi." diye konuşmuştu.

Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre, Komite ayrıca "bir sonraki yasama otoritesinin Temsilciler Meclisinden oluşması ve milletvekillerinin sayısının 200'den 300'e yükseltilmesi" konusunda da anlaşmıştı.

Ancak sandalye sayısının artırılmasına yönelik mutabakata varılması, Libya'daki bazı siyasi ve parlamenter kesimler arasında anlaşmazlığa yol açmıştı. Bu değişiklik, "Komitenin çalışmasına ve anayasaya aykırı" şeklinde değerlendirilmişti.

Libya'da seçimler için Anayasa değişikliği süreci

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici Anayasa hükmünde bulunuyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin 6'şar üyesinden oluşan Seçim Yasalarının Belirlenmesi Komitesi'nin, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı olarak kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Libya'da Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, seçim sürecinin 2023 bitmeden başlamasının, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin haziran sona ermeden yasaları hazırlamasına bağlı olduğunu ifade etmişti.