Libya'da Seçim Yasaları Oy Birliğiyle Onaylandı

Libyalı milletvekili ve Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi üyesi İzzeddin Kuveyrib, (6+6) Komitenin seçim yasalarını oy birliğiyle onayladığını açıkladı. Libya'da seçimler için anayasa değişikliği süreci devam ediyor.

Libyalı milletvekili ve Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi üyesi İzzeddin Kuveyrib, (6+6) Komitenin seçim yasalarını oy birliğiyle onayladığını açıkladı.

Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesinin toplantılarının düzenlendiği Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bulunan Kuveyrib, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun. Üç yasa (Temsilciler Meclisi, Meclisin üst kanadı Senato ve Devlet Başkanlığı ile ilgili yasalar) oy birliğiyle kabul edildi. Eğer doğru yaptıysak bu Allah'tandır, ama hata yaptıysak bu kendimizdendir." ifadelerini kullandı.

6+6 Komitesi ve Komiteyi oluşturan Libyalı taraflardan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Libya'da seçimler için anayasa değişikliği süreci

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici anayasa hükmünde bulunuyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin 6'şar üyesinden oluşan Seçim Yasalarının Belirlenmesi Komitesi'nin, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı olarak kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Libya'da Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, dün yaptığı açıklamada, seçim sürecinin 2023 bitmeden başlamasının, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin haziran sona ermeden yasaları hazırlamasına bağlı olduğunu ifade etmişti.