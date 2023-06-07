Libya'da seçim yasaları için yapılan toplantılar başarılı geçti

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Fethullah es-Seriri, ülkede seçimlerin düzenlenmesi için yapılması planlanan anayasa değişikliği hakkındaki toplantıların başarılı geçtiğini söyledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Fethullah es-Seriri, ülkede seçimlerin düzenlenmesi için yapılması planlanan anayasa değişikliği hakkındaki toplantıların başarılı geçtiğini söyledi.

Seriri, AA muhabirine, Libya'nın 6+6 Komitesi olarak da bilinen "Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi" tarafından Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika şehrinde düzenlenen toplantıları değerlendirdi.

"Üzerinde mutabık kalınan yasalar, uluslararası prensiplere ve dünyada işleyen anayasal sistemlere uygun biçimde ve iyi bir şekilde hazırlanmıştır." diyen Seriri, tarafların seçim yasaları konusunda uzlaşmaya vardığını belirtti.

Seriri, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi temsilcilerinin "tartışmalı konuları oy birliğiyle çözmeyi kabul etmesi sonrasında" 3 Haziran'da toplantı sonuçlarını onayladıklarını hatırlattı.

Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi üyelerinden Abdusselam Şelebi ise tartışmalı konuların "ordu mensuplarının adaylığı ve çifte vatandaşlık konuları" olduğunu aktardı.

Libya'da seçimler için Anayasa değişikliği süreci

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici Anayasa hükmünde bulunuyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin 6'şar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı olarak kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Libya'da Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, seçim sürecinin 2023 bitmeden başlamasının, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin haziran sona ermeden yasaları hazırlamasına bağlı olduğunu ifade etmişti.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin de katılımıyla toplantı sonuçlarının 5 Haziran'da imzalanması bekleniyordu ancak bu program ileri bir tarihe ertelenmişti.