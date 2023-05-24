Libya'da Seçim Yasaları İçin Uzlaşı Sağlandı

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi, icra edilecek seçimlere ilişkin birçok konuda tam bir uzlaşı sağlandığını duyurdu. Ülkede gelecek yasama organının Senato ve Temsilciler Meclisi olmak üzere iki kanattan oluşacağı kaydedildi.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi, icra edilecek seçimlere ilişkin birçok konuda tam bir uzlaşı sağlandığını duyurdu.

Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan Ortak Komisyon Sözcüsü Ömer Muhammed Ebu Life, düzenlenen basın toplantısında, "devlet başkanı ve parlamento üyelerinin seçimine ilişkin noktalarda tam bir mutabakat sağlandığını" söyledi.

Ülkede gelecek yasama organının Senato ve Temsilciler Meclisi olmak üzere iki kanattan oluşacağını kaydeden Ebu Life, buna ilişkin yasaların hazırlanmasının biraz vakit alacağını ifade etti.

Ebu Life, uzlaşıya varılan hususlar arasında parlamento seçimlerinde partilerin katılım şeklinin, parti listeleri ya da kişisel adaylıklar üzerinden yapılabileceğini dile getirdi.

Ebu Life, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki sandalyelerin seçim bölgelerine göre belirlenmesi ve dağıtılması ile aday listelerinin oluşturulması ve onaylanması, kadınların temsili ile seçim suçlarının kontrolüne dair prosedürler konusunda ilerleme olduğunu belirtti.

"Yasama ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin eş zamanlı prosedürlere göre düzenleneceğine" dikkati çeken Ebu Life, Komisyonun Libya'daki seçimler için mutabakata dayalı ve kapsamlı bir yasal çerçeveye ulaşmak toplantılarda çeşitli seçim yasa tasarılarının hazırlanmasını tamamlama konusunda istekli olduğunu ve bunun için ülkedeki ilgili kurumlar ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Destek Misyonu (UNSMIL) ile istişareler üzerinden yürütüldüğünü vurguladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin 6'şar üyesinden oluşan Seçim Yasalarının Belirlenmesi Komitesi, bu yıl planlanan seçimlere ilişkin yasaları oluşturmak üzere 22 Mayıs Pazartesi günü Rabat'ta görüşmelere başlamıştı.

Libya'da seçimler için anayasa değişikliği

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici anayasa hükmünde.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin 6'şar üyesinden oluşan Seçim Yasalarının Belirlenmesi Komitesi'nin, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı olarak kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapması planlanıyor.