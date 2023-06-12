Libya'da Seçim Yasaları İçin İstişareler Devam Ediyor

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin istişarelerini bir veya iki hafta daha sürdürmesi çağrısında bulundu. Komitenin meşruiyetini vurgulayan Salih, hazırlanan kanunların kendilerine ulaşmadığını ve taslaktan gördükleri kadarıyla seçimlerin engellenmek istendiğini savundu. Libya'da seçimler için Anayasa değişikliği süreci devam ediyor.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, mutabakata dayalı seçim kanunlarının çıkarılması için Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin istişarelerini bir veya iki hafta daha sürdürmesi çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde gerçekleştirdiği toplantıda, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi temsilcilerinden oluşan 6+6 Komitesi'nin Fas'taki toplantılar neticesinde seçim kanunlarını onaylamasını görüştü.

Toplantıda konuşan Salih, Temsilciler Meclisi olarak Libya'da seçimlerin gerçekleşmesi için üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.

Salih, mutabakata dayalı seçim kanunlarını çıkarması için 6+6 Komitesi'ne kendi aralarında bir veya iki hafta daha istişareleri sürdürme çağrısında bulundu.

Komitenin meşruiyetini, Devlet Yüksek Konseyi'nden veya Temsilciler Meclisinden değil, Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi"nden aldığını vurgulayan Salih, buna rağmen 6+6 Komitesi'nin toplantılarından çıkan sonuçların bazı düzeltmelere ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Hazırlanan kanunların 6+6 Komitesi tarafından resmi olarak kendilerine ulaştırılmadığını dile getiren Salih, taslaktan gördükleri kadarıyla kanunlardan biriyle seçimlerin engellenmek istendiğini savundu.

Söz konusu kanun taslağının başkanlık seçimlerinin ikinci turuyla ilgili olduğuna işaret eden Salih, "Adaylardan biri oyların yüzde 99'unu alsa dahi ikinci turun yapılması isteniyor. Bu gerçekten garip bir şeydir ve dünyada bir örneği de yoktur." diye konuştu.

Devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacak kişinin çifte vatandaş olması konusundaki endişelerini dile getiren Salih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Libyalılar yaşadıkları süreçler dolayısıyla başka ülkelerde vatandaşlık aldılar. Uluslararası yasalar da çifte vatandaşlığa izin veriyor. Devlet başkanlığı makamına oturan kişinin başka ülkenin vatandaşı olmamasına ben de katılıyorum ancak çifte vatandaşlığı seçimleri kazanınca düşsün."

Libya'da seçimler için Anayasa değişikliği süreci

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici Anayasa hükmünde bulunuyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin 6'şar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı olarak kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, seçim sürecinin 2023 bitmeden başlamasının, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin haziran sona ermeden yasaları hazırlamasına bağlı olduğunu ifade etmişti.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin de katılımıyla toplantı sonuçlarının 5 Haziran'da imzalanması bekleniyordu ancak bu program ileri bir tarihe ertelenmişti.