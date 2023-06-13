Libya'da petrol gelirlerinin adil dağıtımı için yasa tasarısı kabul edildi

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM), ülke serveti ve petrol gelirlerinin dağıtılmasına ilişkin hukuki düzenleme komisyonu oluşturulması ve bu servete el uzatılmasının engellenmesi hedefiyle hazırlanan yasa tasarısına onay verdi.

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM), ülke serveti ve petrol gelirlerinin dağıtılmasına ilişkin hukuki düzenleme komisyonu oluşturulması ve bu servete el uzatılmasının engellenmesi hedefiyle hazırlanan yasa tasarısına onay verdi.

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, yaptığı yazılı açıklamada, Meclis üyelerinin petrol gelirleri ve diğer ülke servetlerinin adil dağıtılması, kalkınma alanlarında kullanılması ve siyasi amaçlarla kullanımının engellenmesine ilişkin konuları tartıştığını belirtti.

Kararın oy birliğiyle alındığını aktaran Buleyhık, şu ifadeleri kullandı:

"Meclis üyeleri, gerekli yasal düzenlemenin yazımı konusunu ele aldı. Meclis başkanlığına bu konuda bir komisyon oluşturulması görevinin verilmesi oylandı. Buna göre, her iki taraftan ilgili yüksek makamlardan, coğrafi temsile uyumlu, kurumları denetleme ve izleme komisyonu, enerji ve maliye komisyonlarının her birinden üçer milletvekili ve ilgili uzmanlardan oluşan bir komisyon oluşturulacak."

Öte yandan TM'de oylama öncesinde yapılan tartışmalarda, gelirlerin bölgelere göre adil dağıtımı gerçekleşene dek ülke dışına petrol satışının durdurulmasına ilişkin bir karar alınması da talep edildi.