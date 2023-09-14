Libya'da meydana gelen sel felaketinde Türkiye'nin yardımları devam ediyor

Libya'da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin gönderdiği AFAD, emniyet, jandarma, Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler, Libya'da yaraları sarmaya devam ediyor. Sağlık hizmeti veren UMKE ekipleri aynı zamanda arama ve kurtarma faaliyetlerini de sürdürüyor.

Libya'da meydana gelen sel felaketinin ardından Türkiye'nin yardım için gönderdiği AFAD, emniyet, jandarma, Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler Libya'da yaraları sarmaya devam ediyor.

Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın neden olduğu sel felaketinden ardından bölgeye ulaşan AFAD, emniyet, jandarma, Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ve UMKE Atak ekipleri tarafından sel felaketinden en çok etkilenen Derna kentine kurdukları Sahra Hastanesinde, bölge halkına sağlık hizmeti verilirken, bölgede arama ve kurtarma faaliyetleri de yapan UMKE ekipleri sağlık taramalarını da artırarak devam ediyor. - TOBRUK