Libya'da Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde yıkım

Libya'nın Derne kentinde 10 Eylül'deki Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketi sonucunda birçok noktada yıkım ve enkaz görüntüleri ortaya çıktı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Türkiye ve diğer ülkelerden yardım ekipleri bölgede hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Mahkeme Caddesi ve Yeni Çarşı bölgeleri en çok etkilenen bölgeler olarak belirtiliyor.

Libya'da 10 Eylül'deki Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde, birçok noktada afetin acı izleri görülüyor.

Orta Akdeniz'de etkili olan fırtına birçok yerleşim yerinin yanı sıra özellikle Derne'de felaketine neden oldu.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yardım ekipleri hummalı çalışmalar yürütüyor.

Dron ile çekilen fotoğraf ve görüntülerde Derne'nin birçok noktasının enkaz yığınına dönüştüğü görülüyor.

Çöken barajlarla birlikte evler ve araçlar enkaza dönerken, binlerce kişi de hayatını kaybetti. Sokak ve evlerin balçık deryasına döndüğü kentte yüzlerce aracın hasar gördüğü gözlendi.

Bazı araçların üst katlardaki evlere girdiği, bazı marketlerin su altında kalmasıyla birçok gıda maddesinin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Sivil halkın neredeyse tamamının kenti terk etmesiyle Derne adeta hayalet şehri andırmaya başladı.

En çok yıkımın ise Mahkeme Caddesi ve Yeni Çarşı bölgelerinde etkili olduğu belirtiliyor.