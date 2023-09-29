Libya'da Daniel Fırtınası Sonrası Binlerce Çocuğun Durumu Tehlikede

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya'nın doğusunda meydana gelen Daniel Fırtınası'nın ardından 16.000'den fazla çocuğun yerinden olduğunu ve psikososyal durumlarının tehlikede olduğunu duyurdu. Sağlık, okul ve güvenli su tedariki gibi temel hizmetlerin eksikliği nedeniyle çok daha fazla çocuğun olumsuz etkilendiği bildirildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Eylül (Xinhua) -- BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya'nın doğusunda meydana gelen Daniel Fırtınası'nın ardından 16.000'den fazla çocuğun yerinden olduğunu ve psikososyal durumlarının tehlikede olduğunu duyurdu.

UNICEF'in Perşembe günü yaptığı açıklamada sağlık, okul ve güvenli su tedariki gibi temel hizmetlerin eksikliği nedeniyle çok daha fazla çocuğun olumsuz etkilendiği bildirildi.

Afette hayatını kaybedenler arasında kaç çocuğun bulunduğu henüz teyit edilmemiş olsa da UNICEF, nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının çocuklardan oluştuğu düşünüldüğünde, felakette yüzlerce çocuğun hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe ettiğini belirtti.

Sağlık ve eğitim altyapısının önemli ölçüde zarar görmesi, çocukların eğitiminin daha da aksaması ve ölümcül hastalıkların ortaya çıkması riskini doğuruyor. Su tedarikinde yaşanan sıkıntılar, su kaynaklarının ve kanalizasyon şebekelerinin büyük ölçüde zarar görmesi ve yeraltı sularının kirlenmesi riski nedeniyle, su kaynaklı hastalıklar giderek büyüyen bir endişe kaynağı oldu. BM örgütü, sadece Derne'deki su sistemlerinin yüzde 50'sinin zarar gördüğünün tahmin edildiğini kaydetti.

Açıklamaya göre UNICEF, krizin ikinci gününden bu yana Libya'nın doğusundaki çocuklara aktif destek sağlıyor. Afetten etkilenen bölgelere, 50.000 kişiye üç ay boyunca yetecek tıbbi malzeme, yaklaşık 17.000 kişi için aile hijyen kitleri, 500 kışlık çocuk giysi seti, 200 okul kiti ve 32.000 su arıtma tableti de dahil olmak üzere 65 metrik ton yardım malzemesi ulaştırıldı. UNICEF ayrıca çocukların afetin duygusal etkileriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak üzere mobil çocuk koruma ve psikososyal destek ekiplerini de bölgeye gönderdi.