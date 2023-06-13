Libya'da 144 kişi Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi'nin çıktılarını kabul etmediklerini açıkladı

Libya'da toplumun ileri gelenlerinden oluşan 144 kişi, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin çıktılarını kabul etmediklerini ilan etti. Komitenin hazırladığı yasaların Geçici Anayasa Beyannamesi ve uluslararası sözleşmelere karşı açık ihlal ve bariz ayrımcılık içerdiği kaydedildi.

Libya'da toplumun ileri gelenlerinden oluşan 144 kişi, imzaladıkları ortak bildiride, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesinin çıktılarını kabul etmediklerini ilan etti.

Yapılan ortak yazılı açıklamada, aralarında eski parlamenterlerden Hasan es-Sagir, Nadiye er-Raşid, Necah Saluh'un da olduğu siyasetçi, aktivist, hukukçu, milletvekili adayları, STK üyeleri ve akademisyenlerden oluşan 144 kişinin imzası bulunuyor.

Açıklamada, (6+6) Komitesi tarafından hazırlanan ve onaylanan yasaların, Geçici Anayasa Beyannamesi ve uluslararası sözleşmelere karşı açık ihlal ve bariz ayrımcılık içerdiği kaydedildi.

Komitenin hazırladığı yasalar içinde, parlamento ve senato seçimlerinde adaylık için "anne ve babanın Libya vatandaşı olması" şartının getirildiğine işaret edilen açıklamada, bunun adaylığı daralttığı ve siyasi katılımı endişeye sokmak yoluyla demokratik gerileme neden olduğu belirtildi.

Söz konusu 5. fasıl 17. maddenin, ayrımcılık girişimi olduğu, bununla ülkenin kadın ve erkek vatandaşları arasında eşitsizlik anlamında dışlayıcı bir düşüncenin benimsendiği vurgulandı.

Açıklamada, "ilgili makamlardan seçimlere katılan yüzbinlerce kişiye zarar veren bu düzenleme yerine, ayrımcılıktan uzak bir seçim yasası hazırlanması" talep edildi.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, dün yapılan genel kurul oturumunda, mutabakata dayalı seçim yasalarının çıkarılması için Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin istişarelerini bir veya iki hafta daha sürdürmesi talebinde bulunmuştu.

Libya'da seçimler için Anayasa değişikliği süreci

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici Anayasa hükmünde bulunuyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin 6'şar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı olarak kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, seçim sürecinin 2023 bitmeden başlamasının, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin haziran sona ermeden yasaları hazırlamasına bağlı olduğunu ifade etmişti.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin de katılımıyla toplantı sonuçlarının 5 Haziran'da imzalanması bekleniyordu ancak bu program ileri bir tarihe ertelenmişti.