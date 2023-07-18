Libya Başkanlık Konseyi, seçimlere yol açacak girişimleri desteklemeye hazır

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, seçimlere yol açacak her türlü gerçek girişimi desteklemeye hazır olduklarını belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily ile yapılan görüşmede, Libya'daki mevcut açmazı kırabilecek bir istişare mekanizması bulmak için yapılan siyasi istişarelerin sonuçları hakkında bilgi verildi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, mümkün olan en kısa sürede seçimlere yol açacak her türlü gerçek girişimi desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Başkanlık Konseyi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Menfi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında Bathily, Libya'daki mevcut açmazı kırabilecek bir istişare mekanizması bulmak için yaptığı son siyasi istişarelerin sonuçları hakkında Menfi'ye bilgi verdi.

Menfi'yi ayrıca bu hafta Bingazi'de gerçekleştirilecek toplantı öncesinde Uluslararası Güvenlik Çalışma Grubu ile güvenlik süreciyle ilgili yapılan hazırlıklar hakkında bilgilendiren Bathily, Başkanlık Konseyi'nin çalışmalarına verdiği desteği yineledi.

Menfi de Başkanlık Konseyi'nin "mümkün olan en kısa sürede seçimlere yol açacak her türlü gerçek girişimi desteklemeye hazır olduğunu" ifade etti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, 11 Temmuz'da, seçim yasalarının onaylanmasından 240 gün sonra seçimlerin yapılmasını öngören yol haritasını kabul etmişti.

Ne olmuştu?

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.