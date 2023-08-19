Libya Başkanlık Konseyi Nijer'deki Darbeyle İlgili Açıklama Yaptı

Libya Başkanlık Konseyi, Nijer'de gerçekleşen darbenin ardından istikrar ve Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un güvenliğinin öncelikleri olduğunu açıkladı. Konsey, Nijer'deki meşruiyetin korunması ve ülkenin istikrarı için çabalarını sürdürdüklerini belirtti.

Libya Başkanlık Konseyi, 26 Temmuz'da darbe yapılan Nijer'de "istikrar ve Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un güvenliğinin" öncelikleri olduğunu açıkladı.

Libya haber ajansı LANA, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni'nin dün ev hapsinde tutulan Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşlerine yer verilen Kuni, ülkesinin "Nijer'de meşruiyeti ve sandığa giderek Afrika için demokrasi modeli haline gelen halkın iradesini desteklediklerini" belirtti.

Libya'nın Nijer'de "teröre elverişli bir ortam hazırlayacak çatışmaları önlemeye çalıştığını" ifade eden Kuni, "Libya, krizin başlangıcından bu yana, komşu ülkeler ve uluslararası örgütlerle birlikte Nijer'de meşruiyetin korunması, ülkenin istikrarı ve seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın (Muhammed Bazum) güvenliğini ve özgürlüğünü sağlamak yönünde çabalarını sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Nijer'deki darbe ve ECOWAS'ın müdahale hazırlığı

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.