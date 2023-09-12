Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, sel felaketleri sonrası uluslararası yardım çağrısında bulundu

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi, ülkesinde meydana gelen ve 2.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ölümcül sel felaketlerinin sonuçlarıyla başa çıkabilmek için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

TRABLUS, 12 Eylül (Xinhua) -- Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi, ülkesinde meydana gelen ve 2.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ölümcül sel felaketlerinin sonuçlarıyla başa çıkabilmek için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Menfi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Kardeş ve dost ülkeler ile uluslararası kuruluşları, afet bölgeleri için yardım ve destek sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

Ülkenin doğusunda bulunan Derne, Beyda ve Şehhat kentlerinin sellerden etkilendiğini kaydeden Menfi, halktan "krizin üstesinden gelmek için" yetkililerin talimatlarına uymalarını istedi.

Menfi, "Halkımızın işbirliği yaparak bu zorlukları aşacağından eminim. Bu krizi aşıp birlikte ülkemiz için daha iyi bir gelecek inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Akdeniz üzerinde oluşan bir fırtına Pazar günü Libya'nın doğu kıyılarına ulaşmış, geçtiği yerlerde sellere yol açarak tesisleri yıkmıştı.

Libya'nın doğusundaki hükümetin başbakanı olan Usame Hammad'a göre sellerde 2.000'den fazla kişi hayatını kaybederken binlerce kişi ise kayboldu.