Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Nijer ile İşbirliği Hakkında Konuştu

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Nijer ile işbirliği yapmanın bölgede istikrarın sağlanması için önemli olduğunu belirtti. Menfi, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Temsilcisi Babagana Kingibe ile görüştü ve ECOWAS'ın başkanı olan Tinubu'nun mektubunu teslim aldı. Menfi, Nijer'deki darbenin kabul edilmediğini ve Nijer'e komşu ülkelerin ECOWAS ile işbirliği yapmasının önemine vurgu yaptı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, bölgede istikrarın sağlanması için Nijer'e komşu ülkeler ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) arasında işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.

Başkanlık Konseyi basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Menfi, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Temsilcisi Babagana Kingibe ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Kingibe, aynı zamanda ECOWAS'ın Başkanı olan Tinubu'nun gönderdiği mektubu Menfi'ye teslim etti.

Kingibe ile görüşmesinde Nijer'de yaşanan gelişmelere işaret eden Menfi, Libya ile Nijerya'nın, Nijer'de istikrarın korunması için istişarede bulunmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Nijer'de askerin, seçimle işbaşına gelmiş yönetime el koymasının kabul edilmediğini aktaran Menfi, Nijer ve bölgede istikrarın korunması için Nijer'e komşu ülkelerin (Libya, Cezayir ve Çad) ECOWAS ile işbirliği yapmasının önemine işaret etti.

Libya hükümeti 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Nijer'deki üzücü gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirtmiş ve bu ülkeye dış müdahalenin ve onu kaosa sürükleme çalışmalarının, krizin daha da büyümesine ve hem Nijer'de hem de ona komşu ülkelerde güvenlik zafiyetinin oluşmasına neden olacağını kaydetmişti.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun "sırdaşı" olarak bilinen ve Abdourahmane ismiyle de anılan Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.