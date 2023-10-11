Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi, Libya'nın doğusunda yaşanan sel felaketinin ardından afet sonrası yönetim ve yeniden inşa için kapsamlı bir plan yapılması gerektiğini belirtti.

Libya Başkanlık Konseyi, afet sonrası yönetim ve yeniden inşa için plan yapılması çağrısında bulundu

TRABLUS, 11 Ekim (Xinhua) -- Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi, kısa süre önce çok sayıda can kaybına neden olan sellerin yaşandığı Libya'nın doğusunda afet sonrası yönetim ve yeniden inşa için kapsamlı bir plan yapılması çağrısında bulundu.

Başkanlık Konseyi'nden Salı günü yapılan yazılı açıklamada, "Başkan, uzmanlardan oluşan bir afet sonrası yönetim ekibinin oluşturulması da dahil olmak üzere, yeniden inşa sürecine yardımcı olacak bir dizi tavsiyeyi vurguladı" ifadesi kullanıldı.

Menfi, afet sonrası yönetimi ve yeniden inşa çalışmalarına yönelik net ve ayrıntılı bir plana ihtiyaç duyulduğunu da vurguladı.

Akdeniz'deki Daniel fırtınası, 10 Eylül'de Libya'da son yılların en büyük ve feci sel felaketini tetikledi. Afette binlerce kişi hayatını kaybetti yahut kayboldu. Bölgedeki altyapı da ciddi hasar gördü.