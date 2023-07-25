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Libya Başbakanı Dibeybe, İtalya'ya yaptığı ziyaretin ardından Roma-Trablus uçuş biletini paylaştı

Dünya Haberleri

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İtalya'ya yaptığı ziyaretin ardından, Roma-Trablus uçuşunun biletini paylaştı. İtalya, birkaç hafta önce Libya'nın 10 yıl süren ticari uçuş ambargo uygulamasını kaldırmıştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İtalya'ya yaptığı ziyaretin ardından, Roma-Trablus uçuşunun biletini paylaştı. İtalya, birkaç hafta önce Libya'nın 10 yıl süren ticari uçuş ambargo uygulamasını kaldırmıştı.

Libya Başbakanı Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ITA Havayolları'yla Roma'dan Trablus'a" ifadelerini kullandı. Dibeybe, açıklamasıyla birlikte biletinin fotoğrafını da paylaştı.

İTALYA AMBARGOYU KALDIRMIŞTI

10 Temmuz'da İtalya, Libya'ya yönelik ticari uçuş ambargosunu kaldırdı. Dibeybe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İtalya hükümeti, Libya sivil havacılığına 10 yıl önce uyguladığı yasağı kaldırma kararını bize bildirdi, böylece uçuşlar önümüzdeki Eylül ayında yeniden başlayacak. Başbakan Giorgia Meloni'ye teşekkür ediyor, ulaşım sektörünün ve bunun için oluşturulan komitenin çabalarına, bu atılımın gerçekleştirilmesine katkıda bulunan herkese değer veriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dibeybe İtalya Libya Roma Dünya Haberler

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