Libya, Ankara'daki bombalı saldırıyı kınadı

Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Ankara'da meydana gelen bombalı saldırıyı kınayarak, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ve terörü reddettiklerini açıkladı.

TRABLUS, 2 Ekim (Xinhua) -- Libya, Pazar günü Ankara'da İçişleri Bakanlığı binası önünde meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada bombalı saldırıyı şiddetle kınarken, "kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile" dayanışma içinde olduğunu ve terörün her türlüsünü kesin bir şekilde reddettiğini yineledi.

Bakanlık ayrıca yaralılara acil şifa diledi.