Libya, 248 yasadışı göçmeni ülkelerine geri gönderdi

Libya Yasadışı Göç Kontrol Departmanı, 248 yasadışı göçmeni ülkelerine geri gönderdi. Göçmenlerin bir kısmı hava yoluyla Nijer'e, bir kısmı ise kara yoluyla Çad'a gönderildi.

TRABLUS, 29 Kasım (Xinhua) -- Libya Yasadışı Göç Kontrol Departmanı, Salı günü 248 yasadışı göçmeni ülkelerine geri gönderdi.

Departmana bağlı Sınır Dışı İşlemleri Ofisi Başkanı Badraddin Ben-Hamed, Xinhua'ya yaptığı açıklamada sınır dışı edilenlerin 120'sinin hava yoluyla Nijer'e, 128'inin ise kara yoluyla Çad'a gönderildiğini belirtti.

Sınır dışı edilme işlemi esnasında departmanı ziyaret eden Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa al-Kuni, süreci "insani ve uygun" olarak nitelendirdi.

Al-Kuni, "İmkanların yetersizliğine rağmen göçmenlere düzgün ve insani yaşam koşulları sağlama çabalarından dolayı Yasadışı Göç Kontrol Departmanı çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Libya'nın merhum lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana ülkeye hakim olan güvensizlik ve kaos ortamı nedeniyle, çoğunluğu Afrikalı olmak üzere çok sayıda göçmen Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'i Libya üzerinden geçmeyi tercih ediyor.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre bu yıl içinde 15.057 yasadışı göçmen kurtarılarak Libya'ya geri gönderildi.