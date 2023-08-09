Liberya, Sierra Leone polis şefini darbe planlamaktan suçlu buldu

Liberya hükümeti, ülkesi tarafından hükümete karşı darbe planlamakla suçlanan eski Sierra Leone polis şefi Mohammed Y. Toure'yi yakalayarak ülkesine teslim etti. Toure, Sierra Leone'nin talebi üzerine ülkesine iade edildi ve adil bir yargılama süreci geçireceği belirtildi.

Liberya hükümeti, ülkesi tarafından hükümete karşı darbe planlamakla suçlanan eski Sierra Leone polis şefi Mohammed Y. Toure'yi yakalayarak ülkesine teslim etti.

Liberya Enformasyon Bakanı Ledgerhood Rennie, Sierra Leone hükümetinin talebi üzerine, kendi ülkesinde darbe planlamakla suçlanan eski polis şefi Toure'nin yakalandığını açıkladı.

Rennie, ön soruşturmaların ardından, Sierra Leone'nin talebi doğrultusunda, Toure'yi ülkesine iade ettiklerini belirtti.

Bakan Rennie, Sierra Leone'nin, "adil ve hızlı" yargılanma hakkı da dahil tüm haklarına saygı gösterileceğine dair güvence verdiğini kaydetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, 2020'de Sierra Leone polis teşkilatında görevden alınan ve emekliliğe zorlanan polislerin arasında olan Toure, 2022'den bu yana Liberya'da ikamet ediyordu.

Sierra Leone'de, 31 Temmuz'da aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi "ülkenin barış ve huzurunu baltalama" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.