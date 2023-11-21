Liberya'da Cumhurbaşkanı Seçimi Kutlamalarında Otomobilin Dalması Sonucu Ölü ve Yaralılar

Liberya'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu ana muhalefet partisi adayı Joseph Nyumah Boakai'nin kazanmasını kutlayan kalabalığın arasına otomobilin dalması sonucu çok sayıda kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, dün Boakai'nin ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak ilan edilmesinin ardından başkent Monrovia'nın Sinkor bölgesinde akşam geç saatlerde kutlama için toplanan kalabalığa otomobilin dalması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Sinkor polis yetkilisi Melvin Sacko, yaptığı açıklamada, olayın bir kaza olduğunu ve 16 kişinin yaralandığını kaydetti.

Öte yandan, ana muhalefetteki Birlik Partisinden (UP) yapılan açıklamada, olay "barbarca bir iç terör eylemi" olarak nitelendirildi, 10 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Ülkede 14 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda UP adayı eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boakai oyların yüzde 50,64'ünü, mevcut Cumhurbaşkanı ve eski futbolcu George Manneh Weah ise yüzde 49,36'sını almıştı.